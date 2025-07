Klex-Theater gastiert in der Kulturwirtschaft Walden

Das Klex Theater Augsburg gastiert mit seiner „Schutzengel Gang“ frei nach Rilkes „Weltinnenraum“ am kommenden Sonntag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Blankenburger Kulturwirtschaft Walden. Mal einfühlsam und zart, mal verträumt und verspielt oder auch mit verzauberter Komik, unterstützt von so manchem „Überraschungsgast“ und mit Rilkes poetischem Universum, lassen sie das Publikum staunen. Karteninfo unter Telefon 08273-6149132 oder per E-Mail an servus@waldenkulturwirtschaft.de. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Nächster Termin des Ensembles ist dann am Freitag, 11. Juli, um 20.30 Uhr im Fischacher Naturfreibad. Karteninfo unter Telefon 08236-9589456 oder per E-Mail an: info@naturfreibad-fischach.de. (AZ)