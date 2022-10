Kunde im Hofladen in Nordendorf bezahlt viel zu wenig

Das Bezahlen in einem Hofladen beruht auf dem Prinzip der Ehrlichkeit: Videoaufnahmen belegen nun, dass ein Kunde beim Bezahlen betrog.

In Nordendorf war ein Kunde in einem Hofladen nicht ehrlich beim Bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, hielt er sich am Mittwoch zwischen 23.50 und 00.45 Uhr in einem Hofladen an der Hauptstraße auf.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Unbekannte Ware im Wert von etwa 40 Euro einsteckte. Er warf aber lediglich Kleingeld in die Kasse. Nach dem Verlassen des Hofladens schmiss er noch einen Kürbis auf ein geparktes Fahrzeug. Ein Schaden entstand hier offensichtlich nicht. (kar)