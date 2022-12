Nordendorf

Langsamfahrer verursacht betrunken einen Unfall auf der B2

Ohne Licht fährt ein 45-Jähriger am Samstag betrunken mit Tempo 20 auf der B2 in Richtung Donauwörth.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen. Dass Autofahrer dabei nicht immer zu schnell sein müssen, hat eine Karambolage am Samstag auf der B2 in Nordendorf gezeigt. Ein 45-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 17.45 Uhr mit etwa zehn bis 20 Stundenkilometern und ohne Licht in Richtung Donauwörth. Der gleichaltrige Hintermann übersah den unbeleuchteten Wagen und krachte ihm ins Heck. Durch den heftigen Anstoß wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen die Leitplanke gedrückt. Erst etwa 200 Meter nach dem Zusammenstoß blieb das Fahrzeug liegen. Der Alkotest bei Nordendorf zeit 1,7 Promille an Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leichtverletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Warum der Autofahrer so langsam unterwegs war, könnte das Ergebnis eines Alkoholtests erklären. Der 45-jährige Unfallverursacher hatte ein Wert von zirka 1,7 Promille. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro. (thia)

