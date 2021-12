10.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsfehlern in Nordendorf und Meitingen

Eine 46-jährige Autofahrerin achtet beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht auf die Vorfahrt und ein 31-Jähriger übersieht beim Ausfahren vom Parkplatz ein anderes Auto.

Zwei Vorfahrtsfehler in Nordendorf und Meitingen haben am Dienstag Unfälle mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

Zunächst wollte eine 46-jährige Autofahrerin gegen 6.25 Uhr von Ehingen kommend in den Kreisverkehr am Ortsanfang von Nordendorf einfahren. Dabei übersah sie laut Polizei einen 41-Jährigen, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall etwa 4000 Euro. Am Nachmittag wollte dann ein 31-jähriger Autofahrer, der aus dem Parkplatz des Einkaufzentrums fuhr, die Straße Via Claudia überqueren. Dabei nahm er einer 31-jährigen Frau, die auf der Straße Via Claudia in Richtung Osten unterwegs war, die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (thia)