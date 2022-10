Nordendorf

vor 16 Min.

Mutige Nordendorfer werden für ihren Einsatz bei Armbrust-Attacke geehrt

Plus Im August 2019 hat ein 34-Jähriger mit Pfeilen zwei Männer schwer verletzt. Eine Familie hat den Verletzten sofort geholfen, die Polizei gerufen und die Nachbarn gewarnt.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Es waren dramatische Szenen, die sich am 27. August 2019 um die Mittagszeit in der Raiffeisenstraße in Nordendorf abspielten. Ein psychisch kranker 34-jähriger Mann schoss mit einer Luftdruck-Armbrust Pfeile auf Menschen auf der Straße und verletzte sie schwer. Zwei Männer, ein polnischer Lastwagenfahrer und ein Arbeiter, wurden von den Pfeilen getroffen und konnten sich gerade noch zu Nachbarn retten, die Erste Hilfe leisteten und sich um die Schwerverletzten kümmerten. Diese couragierten Nachbarn, Franz und Rosa Hartl sowie ihre Schwiegertochter Patricia Hartl, wurden nun von Innenminister Joachim Herrmann in München für ihren mutigen Einsatz mit der Medaille für vorbildliche Zivilcourage geehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen