Nordendorf

17:10 Uhr

Neuer Radweg für Nordendorf ist im Bau

Plus Trotz hoher Steuerausfälle investiert die Gemeinde Nordendorf weiter. So soll das finanziert werden.

Von Josef Nittbaur

Steigende Ausgaben bei geringeren Einnahmen sind keine gute Ausgangsposition für eine Haushaltsplanung. So war bereits beim ersten Entwurf für den Nordendorfer Gemeindehaushalt im Februar klar, dass vor allem durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer um etwa 850.000 Euro andernorts gespart oder zusätzliche Einnahmen generiert werden müssen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Kämmerer Marco Schopper das aktualisierte Zahlenwerk vor. Nachdem man sich bereits in den vorbereitenden Sitzungen gegen höhere Steuern ausgesprochen hatte, wurden die Mittelanmeldungen von Kindertagesstätte, Bauhof und Feuerwehr auf Einsparungen überprüft und Ausgaben zeitlich verschoben. Das verbliebene Defizit im Verwaltungshaushalt wird durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 515.000 Euro ausgeglichen. Positiv zu Buche schlug, dass im Haushalt 2022 gut 2,5 Millionen Euro weniger ausgegeben wurden als veranschlagt. Die Restmittel können zur Finanzierung des neuen Haushalts herangezogen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen