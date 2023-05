Nordendorf bestärkt Partnerschaft mit Biesles nach 50 Jahren

Vor 50 Jahren ging die Gemeinde Nordendorf eine Partnerschaft mit dem französischen Biesles ein. Nun wurde das Jubiläum ausgiebig gefeiert.

Das gab es lange nicht mehr in Nordendorf: Franzosen, Nordendorfer und zahlreiche Gäste aus der Umgebung feierten zum 50. Jubiläum der deutsch-französischen Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Biesles ein rauschendes Bürgerfest. Angeheizt von der Partyband S.O.S. kam im Bereich zwischen Schulturnhalle und Bürgerhaus Open-Air-Feeling auf. Am Ende waren alle begeistert. So waren Bürgermeister Tobias Kunz und seine Gemeinderäte erfreut und erleichtert, dass das Konzept aufgegangen ist und sich der enorme finanzielle und organisatorische Aufwand gelohnt hat. Seinen Teil trug das gute Wetter bei.

Zum Partnerschaftsjubiläum waren 43 Gäste aus Frankreich angereist. Viele kannten ihre Gastgeber bereits aus langjährigen Begegnungen, aber es waren auch neue Gesichter vertreten. Zunächst stand ein Besuch im Bayerischen Landtag auf Einladung des Abgeordneten Fabian Mehring auf dem Programm, bevor am Abend die langjährige Partnerschaft offiziell gefeiert und das Partnerschaftsversprechen feierlich erneuert wurde.

Nordendorfer Partnerschaft hat ihren Ursprung durch den Zweiten Weltkrieg

Die Festredner aus den Gemeinden und den Partnerschaftskomitees gingen auf die Ursprünge der Partnerschaft ein. Diese sei etwas ganz Besonderes, denn die Freundschaft der beiden Kommunen hatte ihren Ursprung in den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Die drei Kriegsgefangenen Pierre Brucelot, André Lessertois und Marcel Guyot wurden zur Arbeit in der Nordendorfer Landwirtschaft gezwungen. Das gegenseitige Misstrauen baute sich dabei Stück für Stück ab und zwischen den Deutschen und Franzosen entwickelte sich ein fast freundschaftliches Verhältnis.

20 Jahre nach Kriegsende besuchte einer der Kriegsgefangenen seinen Nordendorfer Freund Anton Lunzner, ein Gegenbesuch folgte. So wurde die Grundlage für eine Partnerschaft geschaffen, die 1973 mit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsversprechens durch die damaligen Bürgermeister Anton Frey und Daniel Conversat einen offiziellen Rahmen fand. Daniel Conversat, derzeit auch einziger lebender Ehrenbürger Nordendorfs, ließ die zahlreichen Festgäste an einigen Erinnerungen teilhaben. So sei er bei seinem ersten Besuch in Nordendorf 1971, als er noch nicht Bürgermeister war, auf ein Dorf getroffen, das wesentlich besser organisiert gewesen sei als Biesles. Auch habe die Freundschaft, nur 24 Jahre nach Ende des Krieges, anfangs nicht allen gefallen.

Nordendorfs Beitrag für ein friedliches Europa

Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz und sein französischer Amtskollege Michel André erneuerten schließlich im Rahmen des Festabends mit ihren Unterschriften das Versprechen zueinander - mit einer auf die Zukunft gerichteten neuen Formulierung. "Mit dem Verbrüderungsschwur von 1973 auf Basis unserer Freundschaft möchten wir das partnerschaftliche Versprechen zueinander anlässlich des 50. Jubiläums am heutigen Tag erneuern und bestärken. Wir werden auch in Zukunft unseren Beitrag dazu leisten, dass ein friedliches Europa unser gemeinsames Zuhause ist."

Im Rahmen des 50. Partnerschaftsjubiläums wurde das Partnerschaftsversprechen zwischen den Gemeinden Nordendorf und Biesles erneuert. Von links: François Blaque (Vorsitzender des französischen Partnerschaftskommittés), Bürgermeister Tobias Kunz, Estelle Oelgrey (Vorsitzende IG Biesles), Daniel Vonversat (Unterzeichner der Partnerschaft 1973) und Michel André (Bürgermeister Biesles). Foto: Josef Nittbaur

Passend dazu intonierte die Musikkapelle Nordendorf die Europahymne. Zahlreiche Ehrengäste wie der Stellvertretende Generalkonsul Frankreichs, Pierre Clouet, Landrat Martin Sailer, FW-Landtagsabgeordneter Fabian Mehring sowie Europaabgeordneter Markus Ferber durften sich, wie auch die gesamte Festgemeinde, in das neue Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Die Vorsitzenden der Interessengemeinschaften in Nordendorf und Biesles, Estelle Oelgrey und François Blaque, sehen der Zukunft der Partnerschaft optimistisch entgegen. Voraussichtlich soll es bereits in einem Jahr ein Wiedersehen in Frankreich geben.

Beim „Nachmittag des Sports“ ließen Rainer Behringer und sein Team die Idee des seinerzeitigen „Abend des Sports“ wieder aufleben. Der Wettkampf zwischen sechs Viererteams sorgte am Nachmittag für beste Unterhaltung. Den Siegerpokal sicherte sich am Ende das Team Biesles. Rainer Behringer übergibt den Siegerpokal. Foto: Josef Nittbaur

Beim "Nachmittag des Sports" ließen Rainer Behringer und sein Team die Idee des seinerzeitigen "Abend des Sports" wieder aufleben. Das Jubiläumswochenende wird durch zahlreiche Sponsoren sowie einen Zuschuss des Deutsch-Französischen Bürgerfonds finanziert. Trotz des großen Erfolges und dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer wird auch ein erheblicher Betrag aus der Nordendorfer Gemeindekasse zu finanzieren sein.