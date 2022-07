Nordendorf bleibt im Plus

Plus Im Gemeinderat wird über den Haushalt gesprochen. So steht es um die Finanzen der Gemeinde.

Die Gemeinde Nordendorf ist finanziell weiterhin gut aufgestellt. Kämmerer Marco Schopper stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zunächst das Jahresrechnungsergebnis 2021 vor. Wie erhofft, blieben vergangenes Jahr in der Summe die Ausgaben unter dem Ansatz, während die kalkulierten Einnahmen übertroffen wurden. Trotzdem gab es bei einigen Positionen Mehrausgaben, wie beispielsweise bei der Einrichtung des Waldkindergartens oder dem Unterhalt des Mehrgenerationenhauses, bei dem der Heizungsbrand zusätzliche Folgearbeiten verursachte. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus dem vergangenen Jahr wurden vom Gremium einstimmig genehmigt.