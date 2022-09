Nordendorf präsentiert seine bedeutende Geschichte neu

Plus Eine bedeutende Geschichte hat die Gemeinde Nordendorf. Dies kam und kommt bei vielen archäologischen Grabungen zutage. Nun können sich Interessierte informieren.

Nordendorf ist eine Gemeinde mit bedeutender Geschichte, findet nicht nur der örtliche Kulturkreis. Seit fast 180 Jahren finden rund um das Dorf im nördlichen Landkreis archäologische Grabungen statt. Und sie brachten und bringen bis heute immer wieder historisch bedeutende Funde zutage. Über einige davon können sich Interessierte nun unter anderem auf einem neuen Denkmalplatz informieren. Das ist aber nicht alles.