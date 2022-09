Nordendorfer Edeka schließt für sechs Wochen wegen Umbaus

Der Nordendorfer Edeka wird in den kommenden sechs Wochen umgebaut. Nun hat die Gemeinde ein spezielles Angebot für Bürgerinnen und Bürger.

Ab sofort ist die Edeka-Filiale in Nordendorf geschlossen. In den nächsten sechs Wochen bis voraussichtlich zum 20. Oktober wird der Laden umgebaut. Vor allem für ältere, kranke oder verletzte Menschen, die den Weg zum nächsten Supermarkt nicht auf sich nehmen können, gibt’s jetzt ein Angebot der Gemeinde.

In Kooperation mit dem Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung wird nun ein Fahrdienst angeboten. Bürgermeister Tobias Kunz appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bitte nutzen Sie zunächst die vorhandenen Einkaufsangebote vor Ort (Bäckereien, Käserei, Regionalladen, Hofmetzgerei) und scheuen Sie sich nicht davor, darüber hinaus das Angebot des Fahrdienstes in Anspruch zu nehmen.“

Zweimal die Woche nach Meitingen

Der Fahrdienst bringt Kundinnen und Kunden an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten nach Meitingen ins Gewerbegebiet „Via Claudia“. Jeweils Mittwoch, 14./21./28. September, 5./12./19. Oktober und Freitag 16./23./30. September sowie 7./14. Oktober. Abgeholt werden die Kundinnen und Kunden jeweils um circa 14 Uhr bei sich zu Hause in Nordendorf und Blankenburg. Die Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der Fahrt ist Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr im Bürgermeisteramt möglich: 08273/99850-0. Dabei sollte angegeben werden, wenn ein Transport mit dem Rollstuhl erforderlich ist.

Dieses zusätzliche Fahrtenangebot der Gemeinde ist kostenlos, betont Kunz. Eine Spende an den Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung (über den oder die ehrenamtlichen Fahrer und Fahrerinnen) oder eine Mitgliedschaft im Verein werden jedoch ausdrücklich begrüßt. (AZ)

