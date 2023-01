Nordendorf

Nordendorfer Landschaftsgärtner helfen Kindern weltweit

Für die Menschen in Sri Lanka ist der Einsatz von Social Landscaping spannend mit anzusehen.

Plus Von Nordendorf zum Helfen in die weite Welt. Wie Matthias Mannes und seine Mitstreiter ein Waisenhaus beim Gestalten des Geländes unterstützen.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Im Februar geht es für Matthias Mannes aus Nordendorf und seine Mitstreiter vom Social Landscaping e. V. auf nach Kolumbien. In einem Waisenhaus bei Cali will die Truppe aus Landschaftsgärtnern beim Aufbau einer Außenanlage unterstützen. Aus den Modulen, die der Verein nutzt, sollen in Kolumbien unter anderem eine Boulderwand und eine Aquaponik-Anlage gebaut werden – und das vor einem durchaus nachhaltigen Hintergrund.

