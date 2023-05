Nordendorf

Nordendorfer laufen 8270 Kilometer für Menschen in Uganda

Von Monika Matzner

So weit die Füße tragen: In Nordendorf ging der inzwischen 16. Benefizlauf der Ugandahilfe an den Start. Was durch den Erlös bewirkt werden soll.

In Nordendorf wurden die Laufschuhe geschnürt, um für den guten Zweck unterwegs zu sein. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Tobias Kunz konnte von der Ugandahilfe Nordendorf der 16. Eine-Welt-Lauf abgehalten werden. Eifrig wurde gewalkt, gelaufen oder gejoggt – und jeder Kilometer brachte Geld in die Spendenkasse des Vereins. Wie jedes Jahr hatten sich im Vorfeld wieder zahlreiche Sponsoren gefunden. Vorsitzender Ferdinand Pfützner und viele Mitstreiter freuten sich über die rege Teilnahme: „Trotz des wechselhaften Wetters sind wir mit unserem Event sehr zufrieden.“ Bei den Erwachsenen gingen 69 Personen an den Start. In der reizvollen Landschaft rund um Nordendorf wurden 506,6 km erlaufen. Sehr reger Betrieb war auch auf dem Sportgelände der Schule, dort drehten 29 Kinder ihre Runden, und sie brachten letztlich 108,6 km ins Ziel. Die Statistik weist mit dem 16. Lauf nun stolze 8270 erlaufene Kilometer auf, das ist ein Flug von München über Dubai nach Entebbe in Uganda. Der Vorsitzende konnte beim Start eine Handvoll Läufer namentlich nennen, die bisher bei jedem Lauf dabei waren. Nordendorfer Ugandalauf: Erlös kommt einer Berufsschule zugute Mit dem Erlös wird die Berufsschule St. Leo Vocational School in Bukomma unterstützt. Dort werden seit Anfang Januar verschiedene Kurse, wie z. B. Nähen und Gestalten, Haarpflege und Computertechnik, angeboten. Die Kurse dauern ein Jahr und enden mit einer staatlichen Prüfung. Der Beitrag pro Teilnehmer liegt bei 350 Euro. „Obwohl wir noch beim Organisieren und Einrichten der Einrichtung sind, steigt das Interesse Tag für Tag. Unser Ziel ist es, für die Jugendlichen eine Berufsausbildung zu schaffen, die später zu einer eventuellen Existenz führt. Somit steigt die Lebensqualität dieser Menschen und sie bleiben in ihrem eigenen Land“, so Ferdinand Pfützner. Lesen Sie dazu auch Nordendorf Wie Nordendorfer in Uganda helfen

