Nordendorfer Schüler kicken für Kinder in Not

Der Fußballtag an der Nordendorfer Schule macht Spaß und hilft. Wem der Erlös zugutekommt.

Rektor Klaus Katzenschwanz und seine Lehrkräfte sind stolz auf ihre Buben und Mädchen, die trotz der Hitze am Fußballtag eifrig Punkte sammelten, um Kindern in Not zu helfen. Die Ballhelden-Aktion des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) greift die Begeisterung der Kinder für Fußball auf, um ihnen spielerisch die Themen Sport, Bewegung, Teamgeist und Fairness näherzubringen.

Den „Fußballtag“ organisierte an der Nordendorfer Grundschule Lehrer Johannes Fröhlich. Diese fünf Stationen mussten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern absolviert werden: Geschicklichkeit (Parcours mit drei Geschicklichkeitsübungen: Dribbeln, Kurzpass, Elferschießen), Gruppenspiel (Dribbeln im Wettbewerb), Fanclub (Kreatives Gestalten), Fußballquiz (Fragen rund um den Fußball) und Spielen (Mannschaftsspiel, Torwandschießen, zwei Klassen gegeneinander).

Der Elternbeirat versorgte die Buben und Mädchen während des Wettkampfes mit Mineralwasser und Melonenscheiben. Jedes Kind konnte bis zu 25 Punkte maximal erzielen. Ähnlich wie bei den bekannten Spendenläufen suchten die Kinder im Vorfeld mit ihren Fanverträgen einen oder mehrere Ballhelden-Fans (Eltern, Verwandte, Unternehmen…), die pro Punkt einen kleinen Geldbetrag oder einen festen Gesamtbetrag für die Teilnahme einer Schülerin oder eines Schülers spenden. Auf Grundlage der erreichten Punkte sammeln die Schüler nach dem Aktionstag die Spenden bei ihren Fans ein.

Spenden in Nordendorf helfen Kindern in Not

Die gesammelte Spende kommt Kindern in Not zugute. Ein Drittel der Spendensumme fließt an die BLLV-Kinderhilfe und ein weiteres Drittel an die Sozialstiftung des Bayerischen Fußballverbandes, die mit den Mitteln Projekte für Kinder in Peru und Mosambik unterstützen. Für das letzte Drittel kann die teilnehmende Schule selbst ein gemeinnütziges Projekt als Spendenempfänger vorschlagen. Die Grundschule Nordendorf übergibt diesen Teil an die Ugandahilfe Nordendorf. Ferdinand und Nadia Pfützner unterstützen mit ihrem Verein seit vielen Jahren das Dorf Bukomma in Uganda.

Lesen Sie dazu auch