Nordendorfs Gemeinderat will Verein beim Schützenheim unterstützen

Bildunterschrift Die Nordendorfer Burenschützen müssen erheblich in ihr Vereinsheim investieren. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dafür Unterstützung zugesagt.

Plus Der Nordendorfer Gemeinderat will die Burenschützen finanziell kräftig unterstützen. Dieser Beschluss in jüngste Sitzung fiel aus einem speziellen Anlass.

Von Josef Nittbaur

Zufrieden und erleichtert wirkten die Vertreter der Nordendorfer Burenschützen nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Schließlich hatte das Gremium kurz zuvor dem Verein eine erhebliche Unterstützung für die notwendigen Investitionen in das Vereinsheim zugesagt. Doch das war nicht die einzige Entscheidung, die noch vor Ferienbeginn gefällt wurde.

Aufgrund immer strengerer Vorgaben müssen die Schießstände der Kleinkaliberschützen im Untergeschoss mit einer speziellen Lüftungsanlage ausgerüstet werden. Im Zusammenhang mit dem Lüftungseinbau soll auch die bisherige Ölheizung durch eine Luftwärmepumpe mit PV-Anlage ersetzt werden. Da im Untergeschoss immer wieder Wasser eindringt, ist zudem vorgesehen, über dem Erdhügel ein Kaltdach zu errichten. Die Kostenberechnung beläuft sich auf insgesamt 680.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

