Nordendorf

vor 16 Min.

Nouwell Cuisines begeistern in Nordendorf mit "Boazn Klassik"

Die Nouwell Cuisines - die jüngsten Mitgleider der großen Musikerfamilie Well, traten in Nordendorf auf (von links): Matthias und Maresa Well, Alex Vicar, Maria Well.

Plus Bereits zum dritten Mal gastierten Künstler der großen Well-Musikerfamilie in Nordendorf. Dieses Mal begeisterte „das jüngste Gewächs“, die Nouwell Cousines .

Von Monika Matzner Artikel anhören Shape

Die große Well-Musikerfamilie ist eine Institution in Bayern. Jede Generation saugt die Musik quasi mit der Muttermilch auf, kann man meinen. Inzwischen steht mit den „Nouwell Cousines“ bereits die dritte Generation auf der Bühne – auf Einladung des Kulturkreises kam das Quartett in die Schmuttergemeinde zur Matinee in den Schlossgarten.

Dort boten Maria und Matthias (Kinder von Michael Well) sowie die Cousine Maresa (Tochter von Stofferl Well) und Alex Vicar (ehemaliger Kommilitone von der Musikhochschule) unter freiem Himmel einen hinreißenden Auftritt. Das Ambiente und das musikalisch hochwertige Bühnenprogramm waren ein Genuss für Augen und Ohren. Schlossbesitzerin Hedwig Summer dankte dem Kulturkreis für die gute Organisation. Vorsitzende Ingrid Schöniger berichtete im Vorfeld von einer „Wetter-Zitterpartie“, doch letzlich strahlten bei der Open-Air-Veranstaltung alle mit der Sonne um die Wette. Die Vereinsmitglieder waren als Catering-Team mit großem Engagement im Einsatz und verwöhnten die Gäste mit bayerischen Schmankerln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen