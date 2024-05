Nordendorf

Pläne für gemeinsamen Bauhof: Nordendorf schließt sich an

Plus Die Anforderungen an Bauhöfe steigen: Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf wollen daher Strukturen zusammen legen.

Von Josef Nittbaur

Derzeit betreiben die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf jeweils ihren eigenen Bauhof. Nach Ehingen, Allmannshofen, Kühlenthal und Westendorf sprach sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch die Gemeinde Nordendorf einstimmig dafür aus, Planungen für einen gemeinsamen Bauhof der VG-Gemeinden aufzunehmen. Die Gemeinde Ellgau hat sich gegen eine interkommunale Zusammenarbeit ausgesprochen.

Bürgermeister Tobias Kunz stellte fest, dass jede Gemeinde vor der Herausforderung stehe, die steigenden Anforderungen, die auf eine Gemeinde und den Bauhof gestellt werden, erfüllen zu können. Zugleich sei in den letzten vier Jahren jede Gemeinde vor der Situation gestanden, dass durch Personalwechsel, Krankheitsfälle oder Ähnliches die Kapazitäten eines Bauhofs stark eingeschränkt waren. Diese Situation habe die VG-Bürgermeister darüber nachdenken lassen einen gemeinsamen Bauhof ins Auge zu fassen.

