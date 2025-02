Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Nordendorf

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Unfallflucht in Nordendorf. Dort fuhr ein Unbekannter am Freitagabend zwischen 21 und 23 Uhr gegen ein geparktes Auto. Das stand laut Polizei in der Herdenstraße gegenüber einem Bistro. Das geparkte Auto wurde demnach so stark beschädigt, dass sich dessen Fahrertüre nur noch schwerlich öffnen ließ. Der Sachschaden ist laut Polizei „erheblich.“ Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

