Rock und Reiter: Das sind die Pläne des Kulturkreises Nordendorf

Der Kulturkreis veranstaltet in Nordendorf große Konzerte und pflegt das reiche historische Erbe. Schon an diesem Wochenende gibt es zwei Veranstaltungen.

Beim Verein Kulturkreis Nordendorf treffen engagierte Mitglieder, außergewöhnliche Ideen zur Denkmalpflege und besondere Kulturveranstaltungen zusammen. Der Kulturkreis holt regelmäßig große Künstler und Musiker in die Gemeinde. Neben hochkarätiger Unterhaltung hat er es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Geschichte von Nordendorf lebendig und sichtbar zu machen. Bei der Jahreshauptversammlung zog die Vorsitzende Ingrid Schöniger Bilanz.

Die Presley-Family im Bürgersaal von Nordendorf

Nach der Corona-Pause konnten im vergangenen Jahr endlich die Well-Brüder sowie Chris Böttcher im Bürgersaal auftreten, freut sich der Verein. Heuer steht am kommenden Samstag, 22. April, die Presley-Family auf der Bühne sowie am 15. Dezember Frontm3n - dahinter stecken die Musiker Peter Howarth von "The Hollines“, Mick Wilson von "10cc“ und Pete Lincoln von "The Sweet“. Sie tragen das Rock-Erbe ihrer Karrieren und Einflüsse weiter. Es wird also zum Jahresausklang musikalisch international im Bürgersaal.

Auch Historisches steht wieder auf dem Programm. Am kommenden Sonntag, 23. April, referiert Dr. Huber Fehr vom Landesamt für Denkmalschutz über den archäologisch spektakulären Fund von 2019: ein Reitergrab in der heutigen Augsburger Straße. Der Reiterkrieger, der vor 1300 Jahren in Nordendorf bestattet wurde, gilt als Zeuge des frühen Mittelalters. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Bürgersaal.

So war das Jahr in Nordendorf

Beim Jahresrückblick ließ die Vorsitzende die Feierlichkeiten zum abgeschlossenen Projekt "Versetzung Denkmal“ (wir berichteten) Revue passieren. Der in Vergessenheit geratene Gedenkstein, der an Mitte des 19. Jahrhunderts in der Dammstraße gefundene Reihengräber erinnert, wurde 2019 instandgesetzt und an den Ortseingang - für alle nun sichtbar - versetzt. Im kleinen Kreis wurde im Nordendorfer Schloss gefeiert. Die neuen Besitzer des Schlosses, die mittlerweile Mitglieder des Vereins sind, öffneten für diesen Anlass die Tore. "Erfreulicherweise ist geplant, die schöne Anlage gelegentlich im Rahmen von Kulturveranstaltungen Besuchern zugänglich zu machen“, freut sich die Vorsitzende. Am 18. Juni ist eine Matinee geplant – dazu spielen die Village Boyz Jazz, Swing und bekannte Ohrwürmer.