Rollerfahrer rutscht in Nordendorf auf einer Ölspur weg

Bei dem Sturz schürft sich der 54-Jährige beide Knie auf. Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt.

Der Rollerfahrer fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Hauptstraße ostwärts. Als er in den Kreisverkehr an der B2 einfuhr, rutschte sein Roller aufgrund der Ölspur weg. Eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus war laut Polizei jedoch nicht erforderlich. Der Schaden am Roller beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher der Ölspur ist unbekannt. (thia)