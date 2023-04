Nordendorf

11:30 Uhr

Spektakulären Fund: Der Reiter von Nordendorf gibt weiter Rätsel auf

Plus Was weiß die Wissenschaft bislang über diesen spektakulären Fund in Nordendorf? Darüber sprach jetzt Dr. Hubert Fehr vom Landesamt für Denkmalpflege.

Von Rosmarie Gumpp

Was weiß die Wissenschaft inzwischen über das Nordendorfer Reitergrab? Darüber berichtete Dr. Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege" jetzt bei einer Veranstaltung des Kulturkreises in Nordendorf.

Der Archäologe erzählte über die Tätigkeiten und Arbeiten der Experten in Thierhaupten an den Nordendorfer Fundstücken. "Dies alles ist langwierig und erfordert äußerste Perfektion, aber wir kommen voran."

