Einbrecher in zwei Ortschaften unterwegs

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Einbrüche in Einfamilienhäuser. Die Polizei meldet zwei neue Taten in Nordendorf und Stadtbergen mit unterschiedlichem Ausgang.

Wieder waren im Landkreis Augsburg Einbrecher unterwegs: In Nordendorf drangen am Montag dieser Woche in der Zeit von 14 bis 19 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. In Stadtbergen scheiterte hingegen ein Einbruchsversuch. Wie die Polizei mitteilt, versuchten in der Zeit von Dienstag, 5. Dezember, bis Donnerstag, 7. Dezember, ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Maria-Hilf-Straße zu kommen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zu beiden Taten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (kar)