Pläne für das Szenario Blackout liegen schon in den Schubladen

Plus Die Rathäuser im nördlichen Landkreis bereiten sich unterschiedlich auf einen möglichen Stromausfall vor. Manche verbinden mit "Katastrophenfall" etwas anderes.

Wie groß das Risiko eines Blackouts im Lechtal ist, also eines über mehrere Stunden andauernden Stromausfalls, das kann kaum einer abschätzen. Und auch die Furcht vor und die Sorge um einen länger anhaltenden Stromausfall wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Dennoch oder gerade deswegen sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Lechtal und auch andernorts dazu angehalten, sich Gedanken für den Fall des Falles zu machen.