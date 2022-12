Nordendorf/Thierhaupten

17:30 Uhr

Das neue Leben der Iman Alhoussen in Nordendorf

Plus Mit dem Schlauchboot flüchtete die syrische Familie nach Europa. Am Ende der schrecklichsten Reise ihres Lebens stehen eine Zukunft, ein neuer Pass - und sogar der Führerschein.

Von Monika Matzner

Zufrieden blickt Iman Alhoussen auf das zu Ende gehende Jahr, die Dinge könnten für sie eigentlich nicht besser laufen: Sieben Jahre nach der Ankunft in Nordendorf hält die 37-jährige gebürtige Syrerin glücklich die Einbürgerungsurkunde und den Führerschein in Händen. "Ich habe es geschafft", sagt sie und blickt auf ihre "offiziellen deutschen Dokumente". Sie erzählt von der Zeremonie und der Einladung der Staatsregierung zum Neubürgerempfang in München im vergangenen Monat, wo sie Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann traf: "Es ist mir, meinem Mann und meinen Kindern eine Ehre, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich habe lange nach einem stabilen Leben gesucht und habe es in diesem Land gefunden."

