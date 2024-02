Tief stehende Sonne blendet Autofahrer: Unfall

Der Sonnenstand im Winter hat seine Tücken im Straßenverkehr. Diese Erfahrung musste auch ein Autofahrer in Nordendorf machen.

Tief stehende Sonne nahm einem 68-jährigen Autofahrer in Nordendorf die Sicht. Wie die Polizei mitteilt, bog der Mann am Montag gegen 9.25 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Schlossgartenstraße ab. Aufgrund der blendenden Sonne übersah er das Fahrzeug einer entgegenkommenden 62-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. (kar)