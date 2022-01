Nordendorf

12:00 Uhr

Markus Steppich rückt in den Nordendorfer Gemeinderat nach

Plus Ein Wechsel fand zum Jahresanfang im Gemeinderat Nordendorf statt: Markus Steppich wurde vereidigt. Es zeichnet sich aber schon die nächste Umbesetzung ab.

Von Josef Nittbaur

Mit der Vereidigung von Markus Steppich startete der Nordendorfer Gemeinderat in neuer Zusammensetzung in das Jahr 2022. Steppich rückte als Nachfolger von Michael Hödl, der aus persönlichen Gründen sein Mandat zurückgegeben hatte, auf der Liste der Freien Wähler in das Gremium nach und wird auch dessen Ausschusssitze und Positionen in Verbandsversammlungen übernehmen. Derweil steht bereits ein weiterer Wechsel im Nordendorfer Gemeindeparlament an.

