Unbekannte stehlen in Nordendorf Schüssel mit Wechselgeld

In einem Selbstbedienungsladen in Nordendorf haben Unbekannte sich an einer Schüssel mit Kleingeld bedient. Sie erbeuteten rund 40 Euro.

Falsch interpretiert haben Unbekannte am Dienstag in einem Selbstbedienungsladen in Nordendorf offenbar den Begriff "Wechselgeld". Schließlich bedeutet das Wort nicht, dass das Geld einfach so ohne Weiteres den Besitzer wechseln darf.

Nach Auskunft der Polizei betraten gegen 22.40 Uhr zwei Männer das Geschäft an der Hauptstraße in Nordendorf. Plötzlich nahmen sie die Schüssel mit Wechselgeld an sich und verschwanden mit den Münzen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 40 Euro. (thia)