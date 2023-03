Unbekannter überzieht Auto in Nordendorf mit Kleber

Ein Wagen im Schusterweg wird mit Kleber überzogen und am Kotflügel sowie der Tür stark verbeult. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter.

Mit Kleber hat ein Unbekannter ein Auto in Nordendorf massiv beschädigt. Zudem wurden an dem Wagen Dellen in den linken Kotflügel und in die linke Hintertür geschlagen.

Das Auto stand am Sonntag zwischen 17 und 22 Uhr im Schusterweg. Der Schaden wird aufgrund der vielen Beulen und dem Kleber, der sich laut Polizei nicht wieder entfernen ließ, auf rund 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)