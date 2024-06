Nordendorf

vor 16 Min.

Vier Wochen nach dem Einzug in den Neubau kam das Hochwasser

Plus Direkt an der Schmutter hatte ein junger Mann ein Haus gebaut und Anfang Mai bezogen. Dann kam das verheerende Hochwasser und die Schmutter trat über das Ufer.

Von Steffi Brand

Es könnte ein Bild wie aus einem x-beliebigen Ort sein: Ein junger Mann fährt zu seinem Neubau und sorgt dafür, dass dieser bald bezogen werden kann. Doch in der Gemeinde Nordendorf steckt eine ganz andere Geschichte dahinter. Und der junge Mann ist auch kein Häuslebauer, der sich freut, endlich ins Eigenheim zu ziehen. Stattdessen berichtet Christoph, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, dass er bereits am 1. Mai mit seiner Frau ins Eigenheim gezogen sei. Um einen Monat später wieder auszuziehen. Denn bei dem schweren Hochwasser in Nordendorf stand in seinem Erdgeschoss das Wasser 20 Zentimeter hoch. Jetzt sind im Neubau Renovierungsarbeiten fällig. Finanzierung ungewiss.

Bereut habe er es nicht, so nah an die Schmutter gebaut zu haben, berichtet der 23-Jährige im Gespräch – ohne Groll, aber doch voller Unverständnis darüber, warum sich das Projekt Hochwasserschutz im Ort schon so lange hinzieht. Dass die geplante Maßnahme zu teuer gewesen sei, sei für den jungen Mann, der erst im vergangenen Sommer geheiratet hatte, kein Argument, denn „die Schäden, die nun entstanden sind, sind sicherlich um ein Vielfaches höher“. Das Grundstück nahe der Schmutter hatte er von seinen Eltern bekommen.

