Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung veranstaltet den Vortrag „Wohnen im Alter – altersgerechtes Wohnen“. Referenten sind Gabriele Mader und Johann Offinger, ehrenamtliche Wohnberater bei der Seniorenberatung des Landratsamtes Augsburg. Der Vortrag findet am Dienstag, 1. Oktober, um 18 Uhr im Bürgersaal in Nordendorf statt. Die Wohnberatung gibt Betroffenen Hilfestellung, ermöglicht eine persönliche Beratung und zeigt auch finanzielle Unterstützung beim Umbau zu einer altersgerechten Wohnung auf. Die beiden Referenten stehen für Fragen bereit. Bei diesem Vortrag wird auch die altersgerechte Musterwohnung, die das Landratsamt in Stadtbergen eingerichtet hat, vorgestellt. (AZ)