Den Joghurt aus Nordendorf schmeckt man auf den meisten Dönern Südbayerns

Von Steffi Brand - vor 6 Min.

Die Käserei Reißler in Nordendorf stellt neben Käse auch Joghurt her. Ayran aus Nordendorf wird sogar in weiten Teilen Süddeutschlands gegessen. Dönerfreunde werden überrascht sein.

Weiß und cremig rinnt der Joghurt der Landkäserei Reißler in die Becher. Abgepackt als Naturjoghurt oder verfeinert mit fruchtigen Noten aus Erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Himbeere oder Heidelbeere können Kunden den Joghurt direkt in Reißlers Käseladen kaufen – donnerstags, freitags und samstags. Etwa 100 Becher gehen an diesen zweieinhalb Tagen über den Ladentisch in Nordendorf. Befüllt werden sie in Handarbeit. Allerdings ist der Joghurt, der in Reißlers Käseladen verkauft wird, nur ein Bruchteil dessen, was in der Käserei in Nordendorf an Joghurt produziert wird. Das dürfte die Dönerliebhaber besonders interessieren.

