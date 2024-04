Nordendorf

06:00 Uhr

Was wird aus dem großen Projekt "Nordendorf Vital"?

Plus Am B2-Kreisel bei Nordendorf soll ein Gesundheitszentrum entstehen. In zwei Bürgerversammlungen informierte der Bürgermeister über den aktuellen Stand.

Von Josef Nittbaur

Gut besucht waren die Bürgerversammlungen in Blankenburg und Nordendorf. Dass es am Ende kaum Fragen der Besucher gab, lag sicherlich an der anschaulichen Präsentation von Bürgermeister Tobias Kunz. In der Gemeinde wohnen immer mehr Menschen, obwohl 35 verstarben und nur 19 Geburten verzeichnet wurden, zudem noch 178 Wegzüge. Doch 257 Bürgerinnen und Bürger sind neu dazugekommen.

Die Entwicklung der Gemeinde wird durch das Thema „Wasser“ beeinflusst. Kunz machte deutlich, dass keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden können, da der Wasserzweckverband seine genehmigten Förderkapazitäten weitgehend ausgeschöpft hat. Neben der Suche nach einem neuen Brunnen ist es notwendig, dass die Gemeinde das Leitungsnetz saniert, um größere Wasserrohrbrüche wie in den vergangenen Monaten zu vermeiden.

