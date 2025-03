Wenn in Nordendorf die Schickeria twistet

„An den hervorragenden Kartoffelsalat kann ich mich noch erinnern.“ Bereits zum zweiten Mal war Günther Sigl mit seiner Band und seinem Soloprogramm in Nordendorf zu Gast. Und nach 2019 war auch diesmal der Bürgersaal restlos ausverkauft, obwohl man im Vorfeld kaum Werbung gemacht hatte. Als „Bayerischen King of Rock n‘ Roll“ bezeichnete Ingrid Schöninger, die Vorsitzende des Kulturkreises Nordendorf, den Sänger und Bassisten der Spider Murphy Gang, obwohl der mittlerweile 78-Jährige ja in Schongau geboren und mit Lechwasser getauft ist. Dass es in Nordendorf einen Mitschüler aus gemeinsamen Zeiten an der katholischen Schule in Landsberg gibt, der ihn hinter der Bühne besuchte, steht auf einem anderen Blatt.

