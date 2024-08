Gottesdienst und Begegnung für Betroffene und Helfer der Hochwasserkatastrophe

In der Christkönigskirche in Nordendorf findet am Samstag, 24. August, um 14 Uhr ein Gottesdienst als Wortgottesdienst statt, damit alle von der Hochwasserkatastrophe Betroffenen und ihre Helferinnen und Helfer - unabhängig von ihrer Konfession - teilnehmen können. Finanzielle Hilfen sind nötig, aber auch „seelische“ Unterstützung ist erforderlich. Deshalb findet anschließend eine Begegnung im Bürgersaal, Schäfflerstraße 27, in Nordendorf statt. Es besteht die Möglichkeit, mit mehreren Notfallseelsorgern des Bistums Augsburg und mit Mitarbeitenden der Caritas für Beratungen ins Gespräch zu kommen. Eingeladen zu Gottesdienst und Begegnung sind alle Bürgerinnen und Bürger, die durch die Teilnahme ihre Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck bringen möchten. (AZ)