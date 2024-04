Immer mehr Männer gehen alleine auf Wallfahrt

Steigender Beliebtheit erfreut sich die Männerwallfahrt in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf vor Ostern.

Ein besonderes Angebot gibt es seit zwei Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf: am Gründonnerstagabend findet eine Nachtwallfahrt für Männer statt – mit steigender Beliebtheit.

Über fünf Stationen führte die Nachtwanderung von Ehingen über Kloster Holzen wieder zurück nach Ehingen. Thematisch beschäftigten sich die Teilnehmer mit Rissen in ihrem Leben, also Erfahrungen, bei denen nicht alles so geschieht, wie erwartet. Diese Erfahrungen verbinden mit Jesus in den letzten Stunden seines Lebens, dessen Kleider ebenfalls zerrissen, der geschunden und gequält wurde.

Beim ersten Halt wurde die Gesundheit und der Körper reflektiert, die sich mit zunehmendem Alter verändern. Beim zweiten Stopp standen die Beziehungen und deren Veränderung im Lebenslauf im Mittelpunkt. Die Arbeitswelt wurde an der dritten Station in den Blick genommen. Den Weg zum vierten Halt legten die Männer schweigend zurück, um die Natur zu spüren und bewusst zu erleben. Am Schluss rückten Glaube und Spiritualität in den Vordergrund.

Organisatoren sehen sich durch rege Teilnahme bestätigt

Am Ausgangspunkt zurück dachten die Wallfahrer in einer Meditation darüber nach, welche neuen Chancen sich durch Risse ergeben. Christian Schludi und Stefan Binger, die Organisatoren der Männerwallfahrt, freuten sich über die rege Beteiligung. „Wir werden jedes Jahr mehr Teilnehmer. Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“.