Bei der Sternsingeraktion in St. Georg Westendorf waren 62 Sternsinger in Westendorf, Ostendorf, Kühlenthal und Waltershofen unterwegs und sammelten eine stolze Summe von über 11.000 Euro für Kinder in Not. Das teilte die Pfarreiengemeinschaft mit.

Foto: Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf