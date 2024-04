Obermeitingen

vor 50 Min.

260 Teilnehmer trotzen dem Wetter bei Lechfeldlauf in Obermeitingen

Die Teilnehmer des 14-Kilometer-Laufs beim Lechfeldlauf starten in Obermeitingen.

Von Jürgen Schmidt

Trotz widriger Wetterbedingungen fand sich eine Schar an Läufer in Obermeitingen ein und sorgte so für eine gelungene zweite Auflage des Lechfeldlaufs.

Auch von dem tobenden Mix aus Regen, Schnee und eisigen Temperaturen ließen sich die Athleten nicht abschrecken, als sie sich beim diesjährigen Lechfeldlauf den Herausforderungen der Natur stellten. Die zweite Auflage dieses bemerkenswerten Laufevents lockte 210 erwachsene Teilnehmer sowie 50 Kinder und Jugendliche aus der Region an, die entschlossen waren, sich der Strecke zu stellen und ihre Grenzen zu überwinden. Die Freude und Begeisterung der Teilnehmer und Zuschauer über die Durchführung dieser Veranstaltung war förmlich spürbar. Sportgelände in Obermeitingen ist Start- und Zielpunkt Start und Ziel des Laufs war in diesem Jahr das Sportgelände in Obermeitingen. Dies erwies sich im Nachhinein als gute Wahl, da die Stockschützenhalle für das Rahmenprogramm genutzt werden konnte. Die Strecke führte die Läufer von Obermeitingen über Klosterlechfeld, Untermeitingen, Lagerlechfeld und wieder zurück. Bereits der Kinderlauf zu Beginn war ein Highlight, bei dem die jungen Teilnehmer, sichtlich motiviert und in Altersklassen eingeteilt, Strecken von 400, 800 oder 1200 Metern bewältigten. Neu im Angebot war eine drei Kilometer lange, asphaltierte Kurzstrecke für Rollstuhlfahrer. Anschließend starteten die Teilnehmer zum Einzellauf über 14 Kilometer und zum Nordic Walking über 7 Kilometer auf einer amtlich vermessenen Strecke. Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert gibt den Startschuss Der Segen von Kaplan Thomas Thalachira, vor dem Startschuss von Bürgermeister Erwin Losert, gab den Läufern den spirituellen Rückhalt für die bevorstehende Herausforderung. Obwohl der Lauf eher als Volkslauf als ein Wertungslauf zu verstehen war, wurden die schnellsten Sportler, Daniel Theiler, Peter Böhm und Daniel Schmid, die nach knapp 50 Minuten die 14 Kilometer-Strecke bewältigten, mit großem Applaus empfangen. Älteste Teilnehmerin ist 87 Jahre alt Der jüngste und die älteste Teilnehmerin verdienten besondere Anerkennung: Der sechsjährige Johannes Geislinger beendete die sieben Kilometer Strecke in 46 Minuten, während die 87-jährige Sonja Remmelmeier bereits zum zweiten Mal bei der Nordic-Walking-Runde dabei war. Die älteste Teilnehmerin Sonja Remmelmeier mit Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider. Foto: Jürgen Schmidt Ina Thiele, die etwas mehr als 13 Kilometer in einer Stunde und 45 Minuten zurücklegte und damit das Schlusslicht bildete, wurde ebenfalls gebührend empfangen und erhielt, wie alle anderen Läufer, eine wohlverdiente Medaille. Die Veranstaltung wurde akustisch von der Sambagruppe des Musikvereins Lechfeld unterstützt, die für jeden Läufer einen speziellen Trommelwirbel parat hatte. Sportvereine auf dem Lechfeld sollen durch Lechfeldlauf vernetzt werden Die Veranstalterin Viktoria Hadersdorfer von der Bürgergemeinschaft "Wir daheim auf dem Lechfeld" blickte mit großer Erleichterung auf die Veranstaltung zurück und betonte, dass das Ziel, die Sportvereine auf dem Lechfeld zu vernetzen, deutlich näher gerückt sei. Ohne die Unterstützung der Feuerwehr für die Straßensperrung, der Caritas Unfallhilfe, der Helfer für den organisatorischen Ablauf und vieler freiwilliger Streckenposten wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen.

