Am ersten Veteranentag wird in Oberschöneberg geböllert

Gut aufgestellt geht der Soldaten- und Kameradschaftsverein (SKV) Oberschöneberg sein 150-jährige Vereinsbestehen an. Bei der letzten Jahreshauptversammlung hat er für die nächsten vier Jahre die Weichen gestellt. Vereinsvorsitzender Josef Miller konnte im voll besetzen Vereinsheim 41 Vereinsmitglieder begrüßen, bevor er auf die Aktivitäten des letzten Jahres zurückblickte. Das zentrale Thema „Arbeit für den Frieden“ kam in seinem Rückblick nicht zu kurz. In diesem Zusammenhang wies er auf die Kriegsgräbersammlung hin, die auch 2024 wieder durchgeführt worden war und den Blick auf die Folgen von Krieg und Zwietracht gelenkt hatte. Auch der Volkstrauertag als zentrale Veranstaltung des Vereines hob Miller besonders hervor und berichtete, dass der Verein nun Mitglied in der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) sei und sechs Mitglieder den Böller- und Kanonier-Lehrgang absolviert hätten. Somit könne das Jubiläum am 14. und 15. Juni von den eigenen Böllerschützen eröffnet werden.

Kassierer Harald Weyh berichtete von 120 Vereinsmitgliedern und einem guten Kassenstand. Allerdings hatte zuletzt die Renovierung der Vereinsfahne, die aus dem Jahr 1925 stammt, stark zu Buche geschlagen, sodass der Verband einen negativen Jahresabschluss 2024 verbuchen musste. Nach der Entlastung der Vorstandschaft konnten die turnusgemäßen Neuwahlen stattfinden. Geehrt wurden Stefan Frey, Günter Volk, Michael Mau und Reinhold Wiener für 25-jährige Mitgliedschaft. Josef Grohs, Johann Meiershofer und Konrad Zott sind seit 40 Jahren dabei. Und Franz Mairhörmann und Rudolf Pfitzner wurden für 60 im Verband ausgezeichnet.

Großes Jubiläumsprogramm am Veteranentag

Einen erheblichen Platz nahm der Ausblick auf das 150-jährige Gründungsfest ein. Es findet im Juni statt. Dabei soll die einhundert Jahre alte und neu renovierte Fahne von Dekan Thomas Pfefferer aus Violau gesegnet werden. „Das Jubiläum soll ein schönes und fröhliches Fest für den Ort, seine Umgebung und für all die vielen Vereine, welche geladen sind, werden“, betonte Vorsitzender Josef Miller. Es habe natürlich besondere Bedeutung, da es am neu geschaffenen Veteranentag stattfinde. Geplant ist ein umfangreiches Jubiläumsprogramm, zu dem viele Helferinnen und Helfer gebraucht werden. Die Einstimmung auf den Festtag erfolgt am Samstag, 14. Juni, ab 19 Uhr mit der Eröffnung durch die Böllerschützen, einem Bieranstich und mit „Ein Hoch auf die Blasmusik“ von der Blaskapelle Scherstetten. Am Jubiläumssonntag, 15. Juni, geht es um 8.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine und einem Weißwurstfrühstück los. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst und die Fahnensegnung mit dem Musikverein Aretsried statt. Ab 13 Uhr bewegt sich der Gedenkzug zum Kriegerdenkmal, wo gemeinsam die Gedenkveranstaltung begangen wird; um 14.30 Uhr startet der Fahneneinzug mit dem Musikverein Scherstetten, um 16 Uhr beginnt das Standkonzert mit dem Reservistenmusikzug 28 Ulm. Festausklang ist ab 18 Uhr mit der Musikvereinigung Dinkelscherben.

