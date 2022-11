Oberschöneberg

24.11.2022

Arbeiter wird bei Betriebsunfall verletzt

Eine äußerst schmerzhafte Verletzung hat ein Arbeiter am Dienstag bei einem Betriebsunfall in Oberschöneberg erlitten.

Artikel anhören Shape

Ein 41-Jähriger will in Oberschöneberg Stahlmatten zusammenbiegen. Dabei rutscht ihm eine Matte aus der Hand und eine Spitze bohrt sich in den Arm.

Eine äußerst schmerzhafte Verletzung hat ein Arbeiter am Dienstag bei einem Betriebsunfall in Oberschöneberg erlitten. Der 41-Jährige wollte kurz nach 6.30 Uhr sogenannte Bewehrungsstahlmatten zusammenbiegen. Dabei rutschte dem Mann laut Polizei eine der Matten aus der Hand, wodurch sich eine Spitze in seinen linken Unterarm bohrte. Der 41-Jährige musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Krumbach gebracht werden. (thia)

Themen folgen