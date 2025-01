Bücherei wird zum Theater

Auch in der letzten Adventszeit gab es wieder die Vorlesegeschichte mit dem Kamishibai in der Bücherei Oberschöneberg. Vor dem roten Samtvorhang schnupperten die Kinder Theaterluft. Gespannt lauschten sie und beobachteten die wechselnden Bühnenbilder ganz genau. Erzählt wurde die Geschichte der kleinen Hedwig. Sie wuchs im 12. Jahrhundert in Andechs auf und wurde schon als junges Mädchen mit einem polnischen Herzog verheiratet. Dort fremd und reich, kümmerte sie sich um arme Menschen. Sie gründete Klöster, Krankenhäuser und wird bis heute verehrt. In der Geschichte hilft ihr ein Mädchen die fremde Sprache erlernen. Zum Dank versorgt Hedwig sie und ihre Familie mit Essen und Kleidung. Begonnen hat die Freundschaft mit einem Stein, den Hedwig in das fremde Land mitbrachte. Zur Erinnerung konnte sich am Ende jedes Kind einen Stein für die Jackentasche aussuchen.

