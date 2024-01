Diebstahl aus Garage und Eierhäuschen

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden in dem Dinkelscherber Ortsteil zwei Diebstähle mit Kameras aufgezeichnet.

Nächtliche Diebe sorgen in Oberschöneberg (Gemeinde Dinkelscherben) für Aufregung. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es laut Polizei zu zwei Diebstählen innerhalb kurzer Zeit. So wurde kurz nach vier Uhr morgens durch zwei unbekannte Täter eine unversperrte Garage betreten und ein E-Scooter entwendet. Kurze Zeit später nahmen die Täter das Wechselgeld aus einem Eierhäuschen mit. Da die Kasse durch die Eigentümer am Vorabend geleert wurde, liegt der erbeutete Geldbetrag im unteren zweistelligen Bereich. Beide Taten wurden mit privaten Überwachungskameras aufgezeichnet. (kar)