Viele Darstellungen vom Heiligen Ulrich in der Reischenau

Bezirksheimatpfleger Christoph Lang sprach in einem Vortrag über das Leben und Wirken des Heiligen Ulrich. Noch heute gibt es viele Orte, die auf den Augsburger Bischof hinweisen.

Das Leben und Wirken des Heiligen Ulrich war Thema im Monat der Spiritualität in der Bücherei Oberschöneberg. Dabei stellte Referent und Bezirksheimatpfleger Christoph Lang wichtige Fragen, darunter: Woher haben wir Kenntnis über das Leben des Heiligen Ulrich, der vor 1100 Jahren zum Bischof von Augsburg geweiht wurde?

Weit über die Grenzen von Augsburg bekannt

Domprobst Gerhard von Augsburg schrieb zu der damaligen Zeit, so Langs Antwort, das Leben und Wirken seines Bischofs auf Pergament auf. Lang ist als Bezirksheimatpfleger für den gesamten Raum Schwaben zuständig und viel unterwegs. Neben Brauchtumspflege ist auch das Veröffentlichen von Büchern und Schriften seine Aufgabe. In seinem Vortrag in Oberschöneberg berichtete er von Ulrichs Grab, das nach dessen Ableben schnell zum Wallfahrtsort wurde. Bereits 20 Jahre nach Ulrichs Tod wurde dieser offiziell heiliggesprochen. Lang erzählte sehr kurzweilig die geschichtlichen und politischen Gegebenheiten der damaligen Zeit. Ulrich war weit über die Grenzen von Augsburg bekannt und geachtet. Schon bald entwickelten sich Legenden wie beispielsweise die Fischgeschichte.

Älteste Darstellung in Neuhäder

Bei den Darstellungen in der Reischenau ging Lang chronologisch vor. Die älteste Darstellung des Heiligen steht in der Kapelle in Neuhäder; sie stammt aus dem 15. Jahrhundert. Auch in der Pfarrkirche in Häder steht eine bedeutende Ulrichsfigur, aus dem 16. Jahrhundert. Sehr schön sind die Glasfenster von Josef Scherer, die in Fleinhausen und Ettelried in der Kirche oder im Heimatmuseum in Dinkelscherben zu bestaunen sind. Die jüngsten Kunstwerke sind in der Pfarrkirche „St. Urlich“ in Oberschöneberg zu betrachten; das Deckengemälde entstand 1903 und die Figur des Bischofs im Hochaltar erst 1936. Aufmerksam lauschten die Gäste im vollbesetzten Büchereiraum den Ausführungen.