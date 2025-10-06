Ehrenamtliche Sammler aus Oberschöneberg ausgezeichnet

Alljährlich im Oktober machen sich viele ehrenamtliche Sammler auf, um für den Erhalt und die Pflege der vielen Kriegsgräberfriedhöfe zu sammeln. Denn zu versorgen sind 830 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Immer noch werden Tausende Namenskennungen und Umbettungen vorgenommen. Und dies, obwohl sich das Ende des Krieges in diesem Jahr bereits zum 80. Mal jährt.

Insgesamt 83 Sammlerjahr

Bei einer Dankveranstaltung des Volksbundes wurden vor kurzem langjährige Sammler geehrt. Im geschichtsträchtigen Rokokosaal nahm die Regierungspräsidentin Barbara Schretter mit Landrat Martin Sailer die Ehrungen vor. Insgesamt waren 70 Ehrenamtliche eingeladen. Unter den Geehrten waren auch sechs Kameraden des SKV Oberschöneberg 1875. Wilhelm Steinbacher wurde für über 35 Jahre Sammlertätigkeit mit der „Verdienstspange in Weissgold“ für seinen unermüdlichen Einsatz ausgezeichnet. Mit Gerhard Veitz und Harald Weyh (Silber) sowie Josef Miller, Markus Schmid und Stefan Seibold (Bronze) wurden insgesamt 83 Sammlerjahre ausgezeichnet.

Sammelergebnis 2024

Bayernweit waren im Jahre 2024 fast 6000 Sammlerinnen und Sammler im Ehrenamt unterwegs. Es wurde durch verbandsfreie Kameradschaften, Gemeinden und Einzelsammler mehr als 800.000 Euro eingesammelt. Als Vorsitzende des Bezirksverbandes Schwaben dankte Schretter den Ehrenamtlichen für deren Engagement. Bezirksgeschäftsführer Sebastian Weilbach stimmte auf die neue, am 10. Oktober beginnende, Sammelaktion ein. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!