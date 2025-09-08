Ganz Deutschland spielt am 20. September, auch in Oberschöneberg

Im September heißt es wieder „Stadt Land Spielt!“. Brettspiele zahlreicher Verlage kommen auf den Tisch. Kinder, Familien, Spielefans und auch Neugierige können gemeinsam neue Spiele ausprobieren. Möglich ist dies in ganz Deutschland am Wochenende 20./21. September an 400 Standorten. Einer davon liegt in Oberschöneberg. Dort macht die Bücherei mit einer Spielaktion am Samstag, 20. September, mit. Für Kinder und Familien geht es um 15 Uhr (bis 17 Uhr) los, für Jugendliche und Erwachsene ab 19 Uhr. Die Bücherei befindet sich in der Alten Schule (Schulstr. 1) in Oberschöneberg, einem Ortsteil von Dinkelscherben. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos zur bundesweiten Aktion unter www.stadt-land-spielt.de im Internet. (AZ)

Oberschöneberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brettspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis