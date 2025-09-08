Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Oberschöneberg: Ganz Deutschland spielt am 20. September, auch in Oberschöneberg

Oberschöneberg

Ganz Deutschland spielt am 20. September, auch in Oberschöneberg

Spielaktion ab 15 und 19 Uhr in der Bücherei Oberschöneberg
    • |
    • |
    • |

    Im September heißt es wieder „Stadt Land Spielt!“. Brettspiele zahlreicher Verlage kommen auf den Tisch. Kinder, Familien, Spielefans und auch Neugierige können gemeinsam neue Spiele ausprobieren. Möglich ist dies in ganz Deutschland am Wochenende 20./21. September an 400 Standorten. Einer davon liegt in Oberschöneberg. Dort macht die Bücherei mit einer Spielaktion am Samstag, 20. September, mit. Für Kinder und Familien geht es um 15 Uhr (bis 17 Uhr) los, für Jugendliche und Erwachsene ab 19 Uhr. Die Bücherei befindet sich in der Alten Schule (Schulstr. 1) in Oberschöneberg, einem Ortsteil von Dinkelscherben. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos zur bundesweiten Aktion unter www.stadt-land-spielt.de im Internet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden