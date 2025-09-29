Leserekord beim Sommerleseclub 2025 in Oberschöneberg

So viele Kinder und Jugendliche gab es beim Sommerleseclub „Lesen was geht“ schon lange nicht mehr. Zum Abschluss wurde ein großes Fest gefeiert. Der Tisch in der Bücherei Oberschöneberg mit den vielen Preisen stach allen gleich ins Auge. Die ortsansässigen Banken hatten die Aktion mit Sachpreisen unterstützt. Nach einem großen Lob und Applaus für die fleißigen Leserinnen und Leser durften die Kinder schätzen, wieviele Bücher in den Ferien gelesen worden waren. Sie konnten es selbst kaum fassen: Knapp 30 Kinder hatten es auf fast 250 gelesene Bücher gebracht. Einen Sonderpreis erhielt Johanna Wirth als Meistleserin; die Grundschülerin hatte 33 Bücher geschafft.

Preise, Urkunden und ein Kinoabend

Im Anschluss wurden die Hauptpreise aus allen abgegebenen Bewertungskarten gezogen. Drei Kinder dürfen in der nächsten Badesaison ins Panoramabad Dinkelscherben gehen. Ein großer Dank dafür geht an dieser Stelle an die Marktgemeinde Dinkelscherben. Danach wurde es feierlich: Jedes Kind, das drei Bücher gelesen hatte, bekam eine Urkunde überreicht. Am Ende gab es noch für jedes Kind, das zum Fest kam, einen Teilnehmerpreis. Da fiel die Entscheidung bei der großen Auswahl für manchen schwer. Am Ende waren die Kinder mit ihren Familien zu einem weiteren Höhepunkt eingeladen: einem Kinoabend mit Getränken und Popcorn.

