Metallteil auf der Fahrbahn schlitzt Autoreifen auf

Auf der Staatsstraße bei Oberschöneberg liegt ein scharfkantiges Metall auf der Fahrbahn. Das wird einer 34-jährigen Autofahrerin zum Verhängnis.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei jetzt nach einem Unfall, der am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße in Richtung Uttenhofen passiert ist. Kurz nach 7.30 Uhr war hier eine 34-jährige Autofahrerin unterwegs, als sie auf Höhe von Oberschöneberg über ein scharfkantiges Metallteil fuhr, das auf der Straße lag. Dabei wurde der vordere rechte Reifen ihres Autos aufgeschlitzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei musste er abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (AZ)