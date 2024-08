Segelflieger muss bei Oberschöneberg notlanden

Ein Pilot musste am Sonntag bei Oberschöneberg notlanden, berichtet die Polizei. Demnach flog der 50-Jährige am Sonntag gegen 14.15 Uhr von Thannhausen in Richtung Nordwesten. Plötzlich sei es zu einem Thermikabriss gekommen, wodurch das Segelflugzeug schnell an Höhe verlor. Der Pilot konnte den Flieger auf einem abgeernteten Feld neben der Staatsstraße 2027 notlanden. Laut Polizei entstand kein Sachschaden und der Pilot blieb unverletzt. Für alle Eventualitäten hielten sich die Feuerwehren aus Öberschöneberg, Dinkelscherben sowie eine Besatzung des Rettungsdienstes und eine Notarztbesatzung vor Ort bereit. (kinp)

