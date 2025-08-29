Spot an und Manege frei, hieß es bei der Lesenacht in Oberschöneberg

Mitten in den Sommerferien lud die Bücherei Oberschöneberg ihre Clubmitglieder zur Lesenacht ein – in diesem Jahr zum Thema „Zirkus“. Nach dem traditionellen Begrüßungsspiel stellte Magdalena Müller ein Bilderbuch zur Zirkuswelt vor. Darin konnten alle gemeinsam entdecken, was zum Zirkusleben dazugehört. Auf der Wanderung las Ulli Eger bei einer kleinen Pause das erste Kapitel vor, vom Detektiv Kwiatkowski, der beim Zirkus Zampano ermittelt. Weiter ging es zum Sportplatz, wo das erste Zirkus-Training auf die Kinder wartete. Mit Bällen, Tüchern und Keulen konnten sie Jonglieren üben. Das war gar nicht so leicht und die Kinder hörten begeistert zu, wie das die Zirkusgruppe im Buch so meistert.

Am Ende wurde der Detektivfall gelöst

Bei der nächsten Lesestation war es schon dunkel. Die Kinder schalteten ihre Taschenlampen an und nutzten sie als Spot für die fiktive Manege, wo die Stars auf Stelzen balancierten und mit ihren Steckenpferden Pferdedressur zeigten. Das Publikum tobte und applaudierte. Alle hatten viel Spaß. Vom vielen Laufen und Erlebten durstig und hungrig ging es zurück in die Bücherei. Dort wurde traditionell Stockbrot geröstet und im letzten Abschnitt des Buchs auch die Lösung vom Detektivfall gelüftet. Die Zeit verging wie im Flug und ab Mitternacht suchten sich die Kinder ihre Schlafplätze und lasen mit Taschenlampen noch bis tief in die Nacht.

Alle hörten gespannt zu, wie die Krimigeschichte weiterging. Foto: Ulrike Eger

Abschlussfest am 27. September

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die Kinder glücklich und leicht übermüdet von ihren Eltern abgeholt. Am Ende liehen sich noch viele Lesestoff für die Ferien aus. Jede Bewertungskarte nimmt beim Abschlussfest an der Verlosung teil. Den Termin können sich alle schon vormerken: Samstag, 27. September, um 17 Uhr. Nach der großen Auswertung der vielen fleißigen Leser und der Urkundenverteilung mit Tombola und Preisen gibt es einen Kinoabend mit Überraschungsfilm. (AZ)

