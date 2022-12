Tonies sind der Renner bei den jungen Familien in Oberschöneberg

Die Bücherei in Oberschöneberg hat weit mehr zu bieten als Bücher und CDs. Sie ist zugleich ein Treffpunkt im Dorf.

Als der Pfarrhof in den 70er Jahren abgerissen wurde, zog die katholische Pfarrbücherei in den Chorraum der alten Schule in Oberschöneberg. Sie ist zugleich ein Treffpunkt im Ort, denn Geschäfte gibt es nicht mehr. Leseratten ziehen sich die Büchereimitarbeiter seit langer Zeit selbst heran. Ein Mal in der Woche geht eine Mitarbeiterin mit Bücherkisten in die Kindertagesstätte. Beliebt ist vor allem die Lesenacht beim Sommer-Leseclub. Damit hat es die Bücherei schon ins Fernsehen geschafft. Jeden ersten Dienstag im Monat findet seit diesem Herbst außerdem das Dorfcafé statt.

6200 Medien in der Bücherei in Oberschöneberg

Die Bücherei hat etwa 6200 Medien im Angebot. Das Neueste ist Carmen Korns zweiter Teil der Drei-Städte-Trilogie "Zwischen heute und morgen". 2022 war hier vor allem Bernhard Schlinks "Die Enkelin" gefragt. Kinder griffen am häufigsten zu einem "Suchbilderbuch auf der Baustelle" und "Eins, zwei, drei, Polizei". Tatsächlich gibt es aber auch Buchgeschenke und Jugendbücher, die noch nie ausgeliehen wurden. Außerdem sind einige besonders alte Medien im Bestand, wie etwa eine Ortschronik oder Bücher von Heimatdichtern. Wer nicht lesen mag, kann DVDs, Spiele, CDs oder Tonies ausleihen. Auch Zeitschriften kommen gut an. Die Lieblingszeitschrift der Oberschöneberger war 2022 wohl die Landlust, wie ein Blick in die Datenbank zeigt. Etwa 250 Nutzer sind hier registriert, die auf 18 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Bücherei zählen können. Im November haben sie einen neuen Info-Flyer herausgebracht.

Die Bücherei im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg hat etwa 6200 Medien im Angebot. Foto: Ulrike Eger

Lesetipp der Bücherei Oberschöneberg

Nach einem Lesetipp gefragt raten sie zu Susanne Abels "Stay away from Gretchen – Eine unmögliche Liebe": Der Kölner Nachrichtensprecher Tom Monderath macht sich um seine betagte Mutter Greta Sorgen. Als Demenz diagnostiziert wird, ahnt er nicht, dass er dadurch ein Familiengeheimnis erfährt. Greta erzählt immer öfter von ihrer Kindheit in Preußen und von der Flucht mit den Großeltern nach Heidelberg. Als Tom bei seiner Mutter auf Fotos und Briefe der Nachkriegszeit stößt, taucht er ein in ein unbekanntes Leben. Ein berührender Familienroman mit wichtigem Zeitzeugnis, finden die Mitarbeiterinnen der Bücherei.

Öffnungszeiten der Katholischen öffentlichen Bücherei Oberschöneberg: Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 11.30 Uhr und freitags immer im Kindergarten St. Ulrich. (AZ)