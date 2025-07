Vorlesestunde für Kindergartenkinder in der Bücherei Oberschöneberg

Bereits seit vielen Jahren besteht eine lebendige Kooperation zwischen der Kindertagesstätte St. Ulrich und der Bücherei Oberschöneberg. Jeden Freitag bringt das Büchereiteam zwei Bücherkisten mit ausgewählter Kinderliteratur sowie einen Korb mit Pappbilderbüchern für die Krippengruppe direkt in die Kita. Die Kinder dürfen sich dort Bücher ausleihen und mit nach Hause nehmen. Im Gegenzug kommen die Kinder einmal im Jahr in die Bücherei. Anfang Juli war es wieder so weit: In zwei Gruppen machten sich die Kinder auf den Weg zur Bücherei.

Kunterbunter Lesespaß

Für viele ist es ein vertrauter Ort. Denn einige Kinder kommen auch außerhalb des Projekts regelmäßig mit ihren Eltern zur Ausleihe oder waren beim letzten Mal schon dabei. Nach einer kurzen Begrüßung nahmen die Kinder auf den bunten Sitzkissen Platz, bereit für die Vorlesestunde. Die erste Gruppe lauschte der Geschichte „Kalle will nicht knuddeln“, vorgetragen von Christina Rothfelder, die Teil des Büchereiteams ist. Die zweite Gruppe durfte sich auf das Buch „Der Löwe in dir“ freuen, gelesen von Lena Kerler. Nach der Vorlesezeit stärkten sich die Kinder mit Äpfeln und Maisflips, bevor es mit neu entdecktem Lesestoff im Gepäck zurück in den Kindergarten ging.

