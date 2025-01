Autos streifen sich zwischen Döpshofen und Oberschönenfeld

Zwei entgegenkommende Autos streiften sich am Montagmittag bei einem Unfall zwischen Döpshofen und Oberschönenfeld. Wie die Polizei berichtet, war eines der beiden Autos offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten. Deshalb streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Eines der beteiligten Fahrzeuge fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Oberschönenfeld weiter. Der andere Unfallbeteiligte erstattete Anzeige. An dessen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

